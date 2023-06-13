6 حالات لصورة المواطن الشخصية عند طلب تجديد الهوية الوطنية.. تعرّف عليها

وأضافت: الحالة الرابعة هي أنه يجب ألا تشوب الصورة أي طيات، بقع حبر أو ثقوب، و يجب أن تبيّن الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا، وأخيراً يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.