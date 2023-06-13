6 حالات لصورة المواطن الشخصية عند طلب تجديد الهوية الوطنية.. تعرّف عليها

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 6 حالات صحيحة يجب أن تكون عليها صورة المواطن الشخصية حين التقدم بطلب تجديد بطاقة الهوية الوطنية.
وقالت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية: ينبغي أن تكون الصورة الملتقطة ملونة وذات خلفية بيضاء، وثانيًا يشترط أن تكون الصورة حديثة (تم التقاطها قبل 6 أشهر كحد أقصى)، وثالثاً يجب أن تكون ملامح الوجه واضحة وبدون تعابير وخالية من مساحيق التجميل.
وأضافت: الحالة الرابعة هي أنه يجب ألا تشوب الصورة أي طيات، بقع حبر أو ثقوب، و يجب أن تبيّن الصورة الوجه وهو ينظر بشكل مستقيم إلى الكاميرا، وأخيراً يجب تجنب العيون الحمراء الناتجة عن الانعكاس الضوئي للكاميرا.
وكانت الوكالة قد أعلنت عن تطوير خدمات بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين والمواطنات، بحيث أصبح بإمكانهم إجراء خدمات تجديد الهوية الوطنية أو إصدار بدل فاقد أو بدل تالف، إلكترونيًا عبر منصة "أبشر أفراد"، وتسلّم البطاقة عبر العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة مكاتب الأحوال المدنية.