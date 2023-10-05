سمو أمير منطقة القصيم يدشن أولى مشاريع الوطنية للإسكان في المنطقة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الخميس 20 ربيع الأول 1445 هـ، مشروع أزيان بريدة، أول مشاريع الشركة الوطنية للإسكان "NHC" في منطقة القصيم، بالشراكة مع شركة بن جارالله للتجارة والمقاولات، وذلك بهدف ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات التطوير الشامل في أغلب مناطق المملكة لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والإسهام في زيادة تملكها للمسكن.