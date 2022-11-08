"حساب المواطن": 5 حالات تُتيح للمرأة المتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس

وأكّد حساب المستفيدين التابع للبرنامج رداً على شكوى سيدة تقول: "زوجي يأخذ حساب المواطن وهو يغيب عن البيت بالأشهر.. كيف آخذ حقي وحق أولادي"، أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيدٍ رئيس في الحالات التالية "المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب".