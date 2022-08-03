شاهد.. مصور جوي يبدع في توثيق التنوع الطبوغرافي لمنطقة تبوك

وأضاف أن جميع الصور التي التقطها هي محل اعتزازه؛ لأن لكل واحدة منها قصة، وخاصة تلك التي حقق بها إنجازاً على مستوى وكالات الأنباء العربية، وهي فن من فنون التصوير استخدم فيها "الحلقات الضوئية" كأول المصورين الذين برزوا في هذا الفن، وكان له السبق في تصوير المجرة وإبرازها كسياحة فلكية جديدة، تم الترويج لها والعمل عليها، إضافة إلى أن الكثير من وسائل الإعلام تحرص على نشر أعماله المستمرة عن طبيعة شمال المملكة، وهذا ما توَّجه بلقب سفير الصورة بمنطقة تبوك.