قصة تضحية.. "فارس آل معلاق" يجدد حياة ابن عمه "وليد" بتبرّعه له بكليته

ضرب الشاب فارس بن أحمد آل معلاق موقفًا إنسانيًا رائعًا في النُبل والإيثار والتضحية، حين تبرّع بكليته لابن عمه "وليد بن حسن آل معلاق"، وهما من أبناء منطقة نجران، مجسدًا بذلك أبرز أمثلة الإنسانية والوفاء، ومنقذًا بذلك حياته بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته؛ بعد أن ساءت حالته، لتتجدد بذلك حياته.