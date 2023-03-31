قصة تضحية.. "فارس آل معلاق" يجدد حياة ابن عمه "وليد" بتبرّعه له بكليته

ضرب الشاب فارس بن أحمد آل معلاق موقفًا إنسانيًا رائعًا في النُبل والإيثار والتضحية، حين تبرّع بكليته لابن عمه "وليد بن حسن آل معلاق"، وهما من أبناء منطقة نجران، مجسدًا بذلك أبرز أمثلة الإنسانية والوفاء، ومنقذًا بذلك حياته بعد إرادة الله سبحانه وتعالى وقدرته؛ بعد أن ساءت حالته، لتتجدد بذلك حياته.
المُتبرع "فارس آل معلاق" عبّر عن فرحته وسعادته بذلك العمل، والذي وصفه بإنقاذ حياة، مشيرًا إلى أن فرحته بدأت منذ مطابقة الفحوصات، وأن كليته تتوافق لكي تُنقل لابن عمه، وقال: "الحمد لله.. خرجت قطعة غالية من جسدي لتكون في جسد إنسان غالٍ عليّ".
وقد أجريت العملية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتي تكللت بالنجاح بفضل الله وتوفيقه، وما زال المتبرع وابن عمه منومَيْن بالمستشفى، ويتمتعان بصحة جيدة.