ذوو "مصاب تايلاند" يواصلون المناشدة.. حالته تستدعي الإخلاء الطبي إلى المملكة

وقال ذوو الشاب "عبدالعزيز الحازمي": "إن الإصابة التي تعرض لها في رأسه وكسور متفرقة في جسده وأُجريت له بعض الإجراءات الطبية في بانكوك فيما ننتظر من وزارة الصحة السعودية والجهات المختصة تعجيل إخلائه ليستكمل علاجه في المملكة والاطمئنان عليه نظرًا لما يعانيه بسبب ظروف صحية"، مشيرين إلى أنه تم التواصل معهم سابقًا من قِبل "الصحة" ولكن لم يتم نقله حتى هذا الوقت.