محليات

ذوو "مصاب تايلاند" يواصلون المناشدة.. حالته تستدعي الإخلاء الطبي إلى المملكة

تعرض لإصابة في الرأس وكسور متفرقة في جسده
المصاب عبدالعزيز الحازمي
المصاب عبدالعزيز الحازمي
محمد المواسي

كرر ذوو الشاب السعودي الذي تعرض لحادث سقوط في قبو بعمق 20 مترًا في مملكة تايلاند؛ المناشدة لجهات الاختصاص بتعجيل إخلائه إلى أحد المستشفيات في السعودية حيث يعاني بسبب إصابة في الرأس وكسور في جسده.

وقال ذوو الشاب "عبدالعزيز الحازمي": "إن الإصابة التي تعرض لها في رأسه وكسور متفرقة في جسده وأُجريت له بعض الإجراءات الطبية في بانكوك فيما ننتظر من وزارة الصحة السعودية والجهات المختصة تعجيل إخلائه ليستكمل علاجه في المملكة والاطمئنان عليه نظرًا لما يعانيه بسبب ظروف صحية"، مشيرين إلى أنه تم التواصل معهم سابقًا من قِبل "الصحة" ولكن لم يتم نقله حتى هذا الوقت.

المصاب عبدالعزيز الحازمي
ذوو شاب سقط في قبو بعمق 20 مترًا بتايلاند يناشدون بإخلائه
تايلاند
إخلاء طبي

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