مجموعة سليمان الحبيب الطبية تحصل على شهادة الـISO في إدارة أمن ونظم المعلومات

في إنجاز جديد يضاف لإنجازات مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المتتالية، حصلت المجموعة على اعتماد ISO / IEC 27001 في الإدارة الآمنة لمركز البيانات ونظام معلومات المرضى وخدمات تكنولوجيا المعلوماتIT Service Management، ISO / IEC 20000 ITSM، بعد نجاحها في اجتياز عملية التدقيق والتقييم التي وضع معاييرها خبراء معتمدين.
ويعكس هذا الإنجاز المهم المستوى المتطور للخدمات التقنية التي تقدّمها مستشفيات المجموعة للمراجعين، باعتبارهم المستهدف والمستفيد الأول من عمليات التطوير، والسياسات الاستراتيجية التي تنتهجها المجموعة في مواكبة التطور التقني، لتوفير رعاية صحية ذات مواصفات عالمية وبيئة إلكترونية آمنة وخالية من الأخطاء البشرية.
فقد نالت المجموعة هذا الاستحقاق بعد تأكد فريق التقييم من مطابقتها لجميع المتطلبات، وتَوافق الممارسات المطبقة للمعايير اللازمة لتخطيط نظام إدارة الخدمات، وتأسيسها، وتنفيذها، وتشغيلها، واختبارها، ومراقبتها، ومراجعتها، وصيانتها، وتحسينها وفق المعايير العالمية؛ مما يؤكد اعتماد المجموعة على منهجية دولية متخصصة في إدارة نظم المعلومات، بما فيها من آليات وإجراءات واختبارات ومراقبة لجميع مراحل عمليات التنفيذ والتسليم لخدمات تكنولوجيا المعلومات، واتباع سياسة التطوير والتحسين المستمر للجودة من قِبَل فِرَق التنفيذ لديها، لتطوير هذه الخدمات بشكل دائم، وتحديثها وتوثيقها واختبارها بما يضمن استمرارية توفير الخدمات للمتعاملين، بأفضل الطرق وإضفاء تجربة فريدة وممنهجة لحصولهم على الخدمة؛ وذلك لتقديم رعاية صحية عالية الجودة توفر الوقت والجهد لمراجعيها، وتعزز ثقتهم في الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدّمها المجموعة.
كما يمثل هذا الاعتماد امتدادًا لإنجازات كثيرة تحققت في هذا السياق، وتترجم التوجه الحثيث للمجموعة نحو مواكبة التطورات والتحولات المتسارعة، وتفعيل التقنيات المبتكرة وتطويعها والالتزام بالمعايير الدولية لجودة الخدمات المقدمة للمراجعين، كما أنه يترجم مدى التزامها لتعزيز الإنتاجية لدى الموظفين، وضمان استمرارية عمل الأنظمة الإلكترونية بكفاءة عالية، وإدارة المشاكل التقنية بصورة تضمن عدم تكرارها، بالإضافة إلى توفير بيئة محفزة مزودة بأحدث التقنيات، وتنفيذ خطط استراتيجية تقنية تتوافق مع خطط المنظومة التنافسية.
الجدير بالذكر أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة، حقق الكثير من النجاح وتَوّج تميزه بحصد العديد من الاعتمادات والجوائز المتخصصة كجائزة مستشفى المستقبل Hospital of the future، وجائزة التميز في تقنيات الاتصالات بالخدمات الطبية ICT Achievement Awards، وغيرها من الجوائز والاعتمادات الدولية.