مجموعة سليمان الحبيب الطبية تحصل على شهادة الـISO في إدارة أمن ونظم المعلومات

فقد نالت المجموعة هذا الاستحقاق بعد تأكد فريق التقييم من مطابقتها لجميع المتطلبات، وتَوافق الممارسات المطبقة للمعايير اللازمة لتخطيط نظام إدارة الخدمات، وتأسيسها، وتنفيذها، وتشغيلها، واختبارها، ومراقبتها، ومراجعتها، وصيانتها، وتحسينها وفق المعايير العالمية؛ مما يؤكد اعتماد المجموعة على منهجية دولية متخصصة في إدارة نظم المعلومات، بما فيها من آليات وإجراءات واختبارات ومراقبة لجميع مراحل عمليات التنفيذ والتسليم لخدمات تكنولوجيا المعلومات، واتباع سياسة التطوير والتحسين المستمر للجودة من قِبَل فِرَق التنفيذ لديها، لتطوير هذه الخدمات بشكل دائم، وتحديثها وتوثيقها واختبارها بما يضمن استمرارية توفير الخدمات للمتعاملين، بأفضل الطرق وإضفاء تجربة فريدة وممنهجة لحصولهم على الخدمة؛ وذلك لتقديم رعاية صحية عالية الجودة توفر الوقت والجهد لمراجعيها، وتعزز ثقتهم في الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدّمها المجموعة.