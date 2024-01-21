تجنّبوهما في 3 مواقع.. "الحج" لضيوف الرحمن: لا للنوم والافتراش بساحات الحرمين

وأكّدت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن النوم والافتراش في المسجد الحرام والمسجد النبوي يعرّض ضيوف الرحمن لخطر الاصطدام الجسدي من المعتمرين والزائرين، داعية إلى تجنُّبه في 3 مواقع، هي: "مسار العربات، والممرات، وممرات الطوارئ".