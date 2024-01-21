تجنّبوهما في 3 مواقع.. "الحج" لضيوف الرحمن: لا للنوم والافتراش بساحات الحرمين

حثّت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، على تجنُّب النوم والافتراش في ساحات الحرمين؛ وذلك حرصاً على السلامة، وحفاظاً على النظام، ومراعاةً لطمأنينة الزوّار والمصلين.
وأكّدت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن النوم والافتراش في المسجد الحرام والمسجد النبوي يعرّض ضيوف الرحمن لخطر الاصطدام الجسدي من المعتمرين والزائرين، داعية إلى تجنُّبه في 3 مواقع، هي: "مسار العربات، والممرات، وممرات الطوارئ".
وأشارت "الحج والعمرة" إلى أهمية التذكر الدائم أن الافتراش يعرّض للخطر، ويعرقل السير، ويسبّب الزحام، حاثة على الحفاظ على السلامة وإفساح الطريق.