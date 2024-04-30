39 مئوية.. "شرورة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

وتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).