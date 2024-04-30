39 مئوية.. "شرورة" تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الثلاثاء.
وتوقع المركز استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية).
وأوضح المركز أن شرورة سجلت أعلى درجة حرارة 39 مئوية فيما سجلت السودة أقل حرارة 11 درجة فقط.
وأضاف أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في القنفذة 38 درجة، ووادي الدواسر وجدة 37 مئوية، ومكة المكرمة وجازان 36 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ11 درجة تليها الباحة 15 درجة، والباحة والطائف 16 مئوية.
وأوضح أن الدمام وبريدة وينبع والوجه والسودة والطائف سجلت أعلى نسبة رطوبة 90% و95%.