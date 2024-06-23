القيصومة تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة بـ 49 مئوية

أعلن المركز الوطني للأرصاد، أعلى درجات الحرارة المسجلة، اليوم الأحد، في عدد من مناطق المملكة.
وكشف، عبر منصة "إكس"، أن القيصومة سجلت أعلى درجات الحرارة بـ 49 درجة، فيما سجلت الدمام والأحساء 48 درجة، وبريدة ووادي الدواسر 46 درجة. أما الرياض وينبع ومنى وشرورة فسجلت 45 درجة مئوية.
من جانبه، نشر أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا) نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبد الله المسند، عبر منصة "إكس"، قائمة بأعلى درجات الحرارة المسُجلة خلال الـ24 ساعة الماضية على مستوى العالم.
وكشف عن أن العراق اليوم يحتل 14 مرتبة من قائمة المدن الـ15 الأشد حرًا في العالم، موضحًا أن درجة حرارة العراق ظهر اليوم أعلى من نصف درجة الغليان.