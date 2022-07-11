فرصة لعشاق المطر والمصايف.. هطولات تحملها توقعات جوية و4 تحذيرات

تسنح أمام عشاق المطر، فرصة لا تُعوّض لقضاء بعض الأيام الماطرة في مصايف المملكة خلال الأيام القادمة، بالتزامن مع زيادة المؤشرات على توسع رقعة الاضطرابات الجوية من الربع الخالي نحو الغرب، لتشمل كلًّا من نجران وجازان وعسير، إضافة لمنطقة الباحة.
وفي التفاصيل، يُتوقع أن تبدأ التقلبات الجوية بالتأثير على مرتفعات جنوب غرب السعودية اعتبارًا من يوم الاثنين، ويُتوقع أن تتكاثر السحب الركامية الرعدية على كل من جازان وعسير والباحة، وأن تتهيأ الفرصة لتساقط زخات رعدية من الأمطار، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.
أما يوم الثلاثاء، فيتوقع أن تنحسر الاضطرابات الجوية بشكل كلي عن الربع الخالي؛ في حين تتحرك الكتلة الرطبة أكثر نحو الغرب لتؤثر على نجران، كما يتجدد نشاط السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تكون غزيرة أحيانًا، وتعمل على جريان الأودية والسيول من المنحدرات الجبلية وفي الأودية؛ بحسب موقع "طقس العرب".
وتبقى أربعة تحذيرات خلال تأثير الحالة الماطرة تشمل: شدة العواصف الرعدية، وخطر تشكل السيول بفعل غزارة الأمطار، وشدة الرياح الهابطة المصاحبة للسحب الرعدية، وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بفعل الموجات الغبارية الناتجة عن الرياح الهابطة.