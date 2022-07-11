فرصة لعشاق المطر والمصايف.. هطولات تحملها توقعات جوية و4 تحذيرات

أما يوم الثلاثاء، فيتوقع أن تنحسر الاضطرابات الجوية بشكل كلي عن الربع الخالي؛ في حين تتحرك الكتلة الرطبة أكثر نحو الغرب لتؤثر على نجران، كما يتجدد نشاط السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تكون غزيرة أحيانًا، وتعمل على جريان الأودية والسيول من المنحدرات الجبلية وفي الأودية؛ بحسب موقع "طقس العرب".