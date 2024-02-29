محليات

من يحق لهم التقديم؟ وما الميزات؟.. أبلغ عن "مخالفات نظام الشركات" إلكترونيًّا

"التجارة": تمكين من رقم للبلاغ والمتابعة والحصول على التحديثات بشكل دوري
وزارة التجارة
وزارة التجارة

أكدت وزارة التجارة، أنه يمكن تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيًّا عبر: http://mc.gov.sa/cc؛ وذلك للارتقاء ببيئة الأعمال التجارية وتعزيز الامتثال.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه يحق لبعض الفئات تقديم البلاغات وهم: المساهم أو الشريك، وعضو مجلس المديرين، ومجلس المديرين، ومجلس الإدارة، وعضو مجلس الإدارة، والمحاسب القانوني أو المصفي، وأي فرد أو جهة متضررة.

وتمتاز الخدمة بـ: تقديم البلاغات عن بُعد، والحصول على رقم البلاغ وإمكانية متابعته، والحصول على التحديثات حول البلاغ بشكل دوري.

وزارة التجارة

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