"السديس" يرعى حفل تكريم منسوبات الشؤون النسائية بالمسجد النبوي في معرض "عطاء وإثراء"

وقدم خلال الحفل شكره للموظفات على ما بذلنه من جهود، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من العطاء لخدمة قاصدات المسجد النبوي، مؤكدًا ما تحظى به المرأة من دعم وتمكين في كل المجالات، ومشاركتها في تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وفق مستهدفات خطط الرئاسة التطويرية والانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية 2024.