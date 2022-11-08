"السديس" يرعى حفل تكريم منسوبات الشؤون النسائية بالمسجد النبوي في معرض "عطاء وإثراء"

رعى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أمس؛ حفل تكريم منسوبات الشؤون النسائية والجهات المشاركة في إنجاح معرض "عطاء وإثراء".
وقدم خلال الحفل شكره للموظفات على ما بذلنه من جهود، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من العطاء لخدمة قاصدات المسجد النبوي، مؤكدًا ما تحظى به المرأة من دعم وتمكين في كل المجالات، ومشاركتها في تطوير منظومة الخدمات في الحرمين الشريفين وفق مستهدفات خطط الرئاسة التطويرية والانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية 2024.
واستعرضت مساعد الرئيس العام للشؤون النسائية الدكتورة فاطمة بنت عبدالعزيز التويجري، وفريق العمل في الوكالة؛ أبرز نقاط القوة؛ للعمل على الاستفادة منها في المعارض القادمة، بالإضافة إلى مناقشة الخطط التي من شأنها أن تساعد في معالجة نقاط الضعف والحد منها؛ سعيًا من الشؤون النسائية إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لرواد المسجد النبوي.