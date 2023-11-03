بمشاركة دولية واسعة.. "العقار" تطلق "بروبتك السعودية" الاثنين القادم

وأوضحت الهيئة أنَّ المؤتمر سيناقش خلال يومين عدة موضوعات من خلال الجلسات العامة وورش العمل؛ أهمها: مفهوم التقنية العقارية في السعودية، دور الاستثمار في التقنية العقارية في المملكة، تجربة قطاع التقنية المالية، التحديات والفرص في الاستثمار الجريء في السعودية، دور التقنية في تطوير وتفعيل السياسات العامة، التحول الرقمي للقطاع العقاري في السعودية، البنية التحتية الرقمية في المملكة العربية السعودية، تمكين القطاع العقاري في المستقبل، ابتكارات البيئة الحضرية، تأثير تطوير المدن الذكية على القطاع العقاري من خلال المعلومات وآلية اتخاذ القرار، حلول التقنية العقارية وحاجته البناء مدن المستقبل، مفهوم البناء والتحول في صناعة العقار، التنبؤ بتوجهات العقار التجاري ببناء ميزة تنافسية، تطبيق حلول تقنية مبتكرة لجمع وتحليل البيانات، الفرص الاستثمارية ضمن أسواق التقنية العقارية المتقدمة عالميا، العوامل المؤثرة والبنّاءة في استثمارات التقنية العقارية، بناء الشركات الناشئة في قطاع التقنية العقارية، أحدث تقنيات البناء المعاصرة لحل التحديات المستقبلية بالإضافة إلى استعراض عدة تجارب دولية في هذا المجال منها: تجربة توظيف التقنية في العقار في السوق الأوروبي، التجربة التقنية العقارية في هونغ كونغو منطقة البحر الصيني.