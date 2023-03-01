جراحة نادرة ومعقدة بمستشفى سليمان الحبيب بالقصيم تعيد الحركة لستيني عانى من شلل نصفي

وأضاف د.مسعود أن الفريق الطبي أخضع الحالة لدراسة عميقة، وخلُص إلى خطة علاجية مكونة من مرحلتين، وبعد إكمال الترتيبات اللازمة أُخضع المريض في المرحلة الأولى لعملية دقيقة ومعقدة، تم الدخول فيها عبر الفم؛ حيث تم رفع اللهاة وفتح الطريق إلى الجدار الخلفي للبلعوم، والوصول عبره إلى الفقرة الأولى، ومن ثم إلى الفقرة الثانية التي بها الصديد والالتهاب الشديد، وتمت إزالة الكتلة بالكامل، وتحرير عنق الدماغ والنخاع الشوكي من الضغط، فعادا إلى وضعهما الطبيعي، وتكللت العملية التي استمرت لنحو "6" ساعات -ولله الحمد- بالنجاح التام، ونُقل المريض إلى العناية المركزة؛ حيث بقي فيها تحت التنفس الاصطناعي حتى موعد العملية الثانية، التي جرت بعد "5" أيام، وتم فيها تثبيت الفقرتين الأولى والثانية، ثم أعيد إلى العناية المركزة، وبدأت حالته الصحية في التحسن بنسق متسارع؛ حيث رُفِعَ عنه جهاز التنفس الاصطناعي بعد "72" ساعة من العملية الثانية، وبدأ يحرك أطراف شقه الأيسر الذي كان مصابًا بالشلل التام، وفي اليوم السادس نُقل إلى غرفة تنويم اعتيادية، وبدأ يمشي بمساعدة "المشاية"، وبعد نحو أسبوعين خرج من المستشفى على قدميه وسط فرحة كبيرة من أهله، والآن عاد إلى عمله وممارسة حياته اليومية بصورة طبيعة.