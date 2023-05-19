شاهد.. أمطار غزيرة وشلالات تسيل الأودية بنجران و"المدني" يرسل تحذيراته

هطلت، اليوم، أمطار غزيرة على مركز هدادة 100 كم شمال منطقة نجران، سالت على إثرها الأودية والشعاب، كما شملت الأمطار منتزه موعاه الذي يعد من المنتزهات الرائعة بالمنطقة الذي غلبت على تصميمه الأعمال المستوحاة من الطبيعة، ويمتاز بأشجار السدر المعمرة.
كما شملت الأمطار عقبة المرحاء وفرع الجبل، ومركز الخانق، وعددًا من القرى والهجر المجاورة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.
بدوره، حذر الدفاع المدني، المواطنين بالابتعاد عن مجاري الاودية، وكذلك الشلالات التي تنزل بسرعة جارفة من المرتفعات الجبلية شديدة الانحدار.