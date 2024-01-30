"قيادتنا منحتنا كل ممكنات النجاح".. وزير الرياضة عن "المملكة أرينا": منشأة متميزة وعصرية

قال وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: إن ملعب "المملكة أرينا" يُعد منشأة متميزة وعصرية.
وأضاف اليوم عبر حسابه بموقع "إكس": أشكر أخي تركي آل الشيخ على جهوده في إنجازها، كما أشكره على تنظيم بطولة كأس موسم الرياض.
واختتم وزير الرياضة: حَفِظَ الله قيادتنا التي منحتنا كل ممكنات النجاح.
وكان ملعب "المملكة أرينا"، في العاصمة الرياض، قد شهد مساء أمس الاثنين، تدشين الملعب "التحفة المعمارية"؛ حيث دشن فريق الهلال السعودي الأول لكرة القدم، مشاركته في بطولة كأس موسم الرياض 2024، بمواجهة فريق "إنتر ميامي" الأمريكي؛ حيث يتسع لأكثر من 20 ألف متفرج، وتم بناؤه في وقت قياسي وجيز لا يتجاوز عدة أشهر.
ويُعَد "المملكة أرينا" واحدًا من أسرع الملاعب بناءً في العالم؛ وفقًا لموقع stadiumdb المتخصص في إحصاءات ملاعب كرة القدم في العالم؛ إذ تم تشييده في وقت قياسي لا يتجاوز أشهر عدة، متفوقًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة"، الذي تم تشييده في 12 شهرًا، وأيضًا على ملعب "أليجانت" في لاس فيجاس، الذي تم بناؤه في 40 شهرًا بتكلفة 1.9 مليار دولار، ليتسع لـ65 ألف متفرج في 2020، وعلى ملعب "19 مايو" في ولاية سامسون شمال تركيا، الذي تم بناؤه في 2018 ليتسع لـ34 ألف متفرج، إضافة إلى ملعب "بي إن سي بارك" للبيسبول، الذي يتسع لـ38 ألف متفرج، وتم بناؤه بتكلفة 216 مليون دولار خلال 24 شهرًا، وافتتح في 2001.