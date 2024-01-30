"قيادتنا منحتنا كل ممكنات النجاح".. وزير الرياضة عن "المملكة أرينا": منشأة متميزة وعصرية

ويُعَد "المملكة أرينا" واحدًا من أسرع الملاعب بناءً في العالم؛ وفقًا لموقع stadiumdb المتخصص في إحصاءات ملاعب كرة القدم في العالم؛ إذ تم تشييده في وقت قياسي لا يتجاوز أشهر عدة، متفوقًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة "الجوهرة"، الذي تم تشييده في 12 شهرًا، وأيضًا على ملعب "أليجانت" في لاس فيجاس، الذي تم بناؤه في 40 شهرًا بتكلفة 1.9 مليار دولار، ليتسع لـ65 ألف متفرج في 2020، وعلى ملعب "19 مايو" في ولاية سامسون شمال تركيا، الذي تم بناؤه في 2018 ليتسع لـ34 ألف متفرج، إضافة إلى ملعب "بي إن سي بارك" للبيسبول، الذي يتسع لـ38 ألف متفرج، وتم بناؤه بتكلفة 216 مليون دولار خلال 24 شهرًا، وافتتح في 2001.