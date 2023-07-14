"العضاض": "تصنيف" المجتمعات تخلُّف حضاري يولِّد الإقصاء والإلغاء

قال الكاتب خالد العضاض إنه لا يوجد مجتمع منذ بداية الخليقة حتى يومنا هذا بلا تصنيف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجتمع يحتاج إلى التصنيف بشكله الحالي، الذي يُعدُّ تخلفًا حضاريًّا؛ لما فيه من الإقصاء والإلغاء.
وأوضح العضاض خلال حديثه لقناة "الإخبارية" أن التصنيف ينشأ من الخلاف؛ وذلك عندما تختلف مكونات المجتمع؛ إذ تبدأ عملية التصنيف تلقائيًّا، ويُبنى على ظروف عدة، من بينها ما يسمى بيان الحق؛ إذ إن كل شخص يميل إلى نصرة طائفته أو بلدته أو أسرته؛ ومن هنا يبدأ التصنيف.
وأكد أن التصنيف يأتي من فئات مسيطرة في المجتمعات. وأول نتيجة عن عملية التصنيف تكون الإقصاء من العمل الجمعي والجماعي داخل هذا المجتمع؛ فتصل كتل من المجتمع إلى هدف محدد.
وأشار إلى أن التصنيف لا يُعتبر ظاهرة حضارية مطلقًا، بل هو تخلف حضاري ومجتمعي كبير؛ وذلك يدل على أن هناك انسدادات معرفية في النظرية والتطبيق داخل هذا المجتمع؛ إذ إن إمكانية التنمر على الأفكار والأشخاص موجودة وغير ممتنع عنها.
ولفت "العضاض" إلى أن التصنيف من المفترض أنه ينعكس على الأنظمة السياسية للدول بشكل إيجابي؛ لأنه يدل على التنوع والتعدد والاختلاف، وليس محاكمة للأفكار أو الأشخاص أو الدول الأخرى.. وكذلك يدل على التعددية التي تخدم كل مجتمع بطريقتها الخاصة.