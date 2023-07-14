"العضاض": "تصنيف" المجتمعات تخلُّف حضاري يولِّد الإقصاء والإلغاء

قال الكاتب خالد العضاض إنه لا يوجد مجتمع منذ بداية الخليقة حتى يومنا هذا بلا تصنيف، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مجتمع يحتاج إلى التصنيف بشكله الحالي، الذي يُعدُّ تخلفًا حضاريًّا؛ لما فيه من الإقصاء والإلغاء.