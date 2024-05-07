غداً.. "الشورى" يستضيف "وزير التعليم" لمناقشة أداء الوزارة ومبادراتها وعدد من الملفات المهمة

وبمجرد أن أعلن المجلس استضافة وزير التعليم، غداً الأربعاء، انهالت المطالب بحل العديد من المواضيع، ومنها ما يخص حركة النقل، وموضوع إلغاء الدبلومات التربوية ووضعها أولوية في التعيين، وملف المتعاقدين بشكلٍ رسمي مع النقل الخارجي، وإكمال الدراسة لمحضري المختبرات التعليمية، وهو الملف الذي مضى عليه أكثر من ثلاثين عاماً وسط مطالبات مستمرة بحل مرضٍ للجميع.