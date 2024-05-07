غداً.. "الشورى" يستضيف "وزير التعليم" لمناقشة أداء الوزارة ومبادراتها وعدد من الملفات المهمة

يستضيف مجلس الشورى، غداً الأربعاء، وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان؛ لمناقشة واستعراض أداء الوزارة والصعوبات والمعوقات التي تواجهها والعديد من الملفات الأخرى التي تخص الوزارة بناءً على المادة الثانية والعشرين من نظام المجلس التي تنص على رئيس الشورى أن يرفع لرئيس مجلس الوزراء بطلب حضور أيّ مسؤولٍ حكومي للجلسات.
وكان مجلس الشورى قد أتاح للمواطنين طرح مقترحاتهم واستفساراتهم من خلال رابط خُصص لذلك على منصة "إكس"؛ لمناقشتها ضمن الملفات المطروحة على وزير التعليم.
وبمجرد أن أعلن المجلس استضافة وزير التعليم، غداً الأربعاء، انهالت المطالب بحل العديد من المواضيع، ومنها ما يخص حركة النقل، وموضوع إلغاء الدبلومات التربوية ووضعها أولوية في التعيين، وملف المتعاقدين بشكلٍ رسمي مع النقل الخارجي، وإكمال الدراسة لمحضري المختبرات التعليمية، وهو الملف الذي مضى عليه أكثر من ثلاثين عاماً وسط مطالبات مستمرة بحل مرضٍ للجميع.
وسيجيب وزير التعليم خلال الجلسة يوم غدٍ عن تساؤلات أعضاء المجلس وملحوظاتهم بشأن أداء الوزارة، إضافة إلى مبادراتها وبرامجها والموضوعات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، كما يستعرض أمام المجلس خططَ الوزارة ورؤاها المستقبلية لتطوير المنظومة التعليمية ومخرجات التعليم؛ انطلاقاً من مسؤوليات المجلس في مناقشة أداء الأجهزة الحكومية، والعمل على التطوير والارتقاء بأداء مختلف القطاعات بما ينسجم مع تطلعات القيادة الرشيدة، وبما يلبّي طموح المواطنين، وصولاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.