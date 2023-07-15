نجاح عملية علاج سمنة لمريض تجاوز وزنه 215 كجم بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر

وعن حالة المريض بعد العملية، أوضح الدكتور حفظي أن الجراحة تكللت بالنجاح ولله الحمد واستقرت حالته وغادر المستشفى بعد 24 ساعة من العملية ، بعد أن تم وضع برنامجاً علاجياً متكاملاً له من أجل الوصول للنتائج المرجوة بإذن الله ، مؤكداً أن المريض تمت متابعته في العيادة بعد أسبوعين وخسر 10 كجم من وزنه، وبعد مرور 4 أسابيع تم فقدان 18 كجم، وجاري المتابعة بالمستشفى لتقييم النتائج أولاً بأول مع إجراء تحليل للدم ومستوى الفيتامينات كل 6 أشهر وذلك للإطمئنان على حالته الصحية، حتى وصوله للوزن المثالي.