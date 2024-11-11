القبض على مواطن ارتكب الصيد في أماكن محظورة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله

تمكنت الدوريات الميدانية للقوات الخاصة للأمن البيئي وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، من القبض على المواطن مثقال حماد الشمري؛ لارتكابه مخالفة الصيد في أماكن محظور الصيد فيها، وبحوزته بندقية هوائية، و(850) ذخيرة هوائية، و(5) كائنات فطرية مصيدة، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى الجهة المختصّة.