وقع فجراً وبينهم 7 حالات خطرة.. 28 إصابة جرّاء حادث باص "ساحل مكة"

وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة عند الساعة 3:45 من فجر اليوم الأحد بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم "باص" في المظيلف خط الساحل.