وقع فجراً وبينهم 7 حالات خطرة.. 28 إصابة جرّاء حادث باص "ساحل مكة"

أُصيب 28 شخصاً من جرّاء حادث مروري تعرّض له "باص" على طريق الساحل بمنطقة المظيلف بالقنفذة بمنطقة مكة المكرّمة.
وفي التفاصيل؛ تلقت غرفة القيادة والتحكم بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرّمة عند الساعة 3:45 من فجر اليوم الأحد بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم "باص" في المظيلف خط الساحل.
وفور تلقي البلاغ تم توجيه عدد 10 فرق إسعافية وعند وصول أول فرقة إسعافية للموقع تبيّن وجود 28 مصاباً، 7 إصابات خطرة 10 إصابات متوسطة الخطورة 11 إصابة بسيطة.
وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين ونقلوا إلى مستشفى المظيلف ومستشفى جنوب القنفذة ومستشفى الليث العام، كما تنوّه هيئة الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرّمة، بأهمية أخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطرق لسلامة الجميع.