بالفيديو.. جولة سبق في "واحة الإعلام 4" ترصد نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى

أكثر من "30" مشروعًا من المشروعات الوطنية التحولية الكبرى، في مقدمتها مشروع نيوم، تُبرزها النسخةَ الرابعة من "واحة الإعلام" والتي تقيمها وزارة الإعلام في الدرعية بالعاصمة الرياض، خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري، وبالتزامن مع استضافة المملكة للقمم الثلاث: القمة السعودية الإفريقية، والقمة العربية غير العادية، والقمة الإسلامية الاستثنائية.
وتُقام الواحة على مساحة "18" ألف متر مربع، من خلال 6 أجنحة تعرض الإنجازات التنموية لتلك المشروعات، بمشاركة كلٍّ من: وزارة الرياضة، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وهيئة تطوير منطقة عسير، وشركة الدرعية، والصندوق السعودي للتنمية، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومشروع المسار الرياضي، ومبادرة كنوز، وشريك التفعيل الثقافي "المعهد الملكي للفنون التقليدية"، وشريك الضيافة شركة جاهز.
ورصدت "سبق" خلال جولتها أمس الخميس في اليوم الأول من فعاليّات "واحة الإعلام" نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطورة تتيح للزائر الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة عن أسئلته واستفساراته بشأنها، والتي بدورها تُسهم في تعرف المهتمين على المشروعات بشكلٍ دقيق.
ويُتوقع أن يزور الواحة أكثر من 2000 من المسؤولين المشاركين من مختلف الدول العربية والإفريقية والإسلامية، وأكثر من "250" وسيلة إعلامية، وإعلاميون من مختلف دول العالم مشاركون في تغطية القمم الثلاث.