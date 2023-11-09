بالفيديو.. جولة سبق في "واحة الإعلام 4" ترصد نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى

ورصدت "سبق" خلال جولتها أمس الخميس في اليوم الأول من فعاليّات "واحة الإعلام" نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطورة تتيح للزائر الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة عن أسئلته واستفساراته بشأنها، والتي بدورها تُسهم في تعرف المهتمين على المشروعات بشكلٍ دقيق.