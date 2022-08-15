الطائف.. تدخّل طبي عاجل ينقذ ابنة الـ15 عامًا من تسمم في الدم

وفي التفاصيل التي ذكرها متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": "حضرت مريضة تبلغ من العمر ١٥ عامًا لطوارئ برج النساء والولادة تشكو من آلام شديدة بالبطن، وتمدد في حجم البطن واستفراغ متكرر، وبعد الكشف تَبَين أنها تُعاني كذلك من ارتفاع في كريات الدم البيضاء، والتهاب دموي أدى إلى بداية تسمم في الدم".