الطائف.. تدخّل طبي عاجل ينقذ ابنة الـ15 عامًا من تسمم في الدم

نجح برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إنقاذ مريضة تبلغ من العمر خمسة عشر عامًا من بداية تسمم في الدم.
وفي التفاصيل التي ذكرها متحدث صحة الطائف سراج الحميدان لـ"سبق": "حضرت مريضة تبلغ من العمر ١٥ عامًا لطوارئ برج النساء والولادة تشكو من آلام شديدة بالبطن، وتمدد في حجم البطن واستفراغ متكرر، وبعد الكشف تَبَين أنها تُعاني كذلك من ارتفاع في كريات الدم البيضاء، والتهاب دموي أدى إلى بداية تسمم في الدم".
وقال: "تم عمل الإشاعات والتحاليل اللازمة، والتي كشفت عن وجود تمدد وسوائل في الرحم مع تشوه خلقي في الشفرات الداخلية للمهبل عبارة عن التصاقات أدت إلى انسداد فتحة البول وتراكمه في المهبل والرحم، تطور إلى تسمم في الدم".
وأضاف: "قرر الفريق الطبي المكون من الدكتورة نجوى فقير استشاري نساء وولادة، والدكتورة إيناس وداد أخصائي نساء وولادة، والدكتورة سونيا إبراهيم أخصائي نساء وولادة، على الفور، إدخال المريضة لغرفة العمليات، وترميم الشفرات وإعادتها لوضعها الطبيعي وتفريغ كمية السوائل والبول من الرحم".
وأشار "الحميدان" إلى أنه تم تحويل المريضة للتنويم ووضعها على المضادات الحيوية، وبعد عودتها لوضعها الطبيعي والاطمئنان على حالتها الصحية، تم الإذن بخروجها، وغادرت المريضة المجمع في أتم صحة وعافية ولله الحمد.