رغم إخفائها بمهارة.. إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء ضباء
نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء ضباء، في إحباط محاولتَي تهريب 1.279.132 حبة كبتاجون؛ عُثر عليها مُخبأةً في إرساليات وردت إلى المملكة عبر الميناء.
وقالت الهيئة: عند خضوع عددٍ من الشاحنات القادمة للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية" في جمرك ميناء ضباء عُثر على تلك الكمية من الحبوب مخبأةً بطرق إخفاءٍ متعدّدة.
وأوضحت أنها أحبطت في المحاولة الأولى، تهريب 699.500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في "خزان الهواء الخاص بالشاحنة"، بينما تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط الهيئة تهريب 579.632 حبة، عُثر عليها مُخبأةً في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.
وأشارت الهيئة إلى أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مُستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تمّت الإطاحة بهم وعددهم 3 أشخاص.
وشدّدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات المملكة وصادراتها، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، تحقيقًا لأبرز ركائز إستراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن المجتمع وحمايته، وذلك من خلال إحباط محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.
ودعت الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصّص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني1910@zatca.gov.sa والرقم الدولي (00966114208417).
وأكّدت أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد، وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ؛ في حال صحة معلومات البلاغ.