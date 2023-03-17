رغم إخفائها بمهارة.. إحباط تهريب أكثر من 1.2 مليون حبة كبتاجون عبر ميناء ضباء

وأوضحت أنها أحبطت في المحاولة الأولى، تهريب 699.500 حبة، كانت مُخبأة في إحدى الشاحنات القادمة، وذلك بإخفائها في "خزان الهواء الخاص بالشاحنة"، بينما تمكنت في المحاولة الثانية من إحباط الهيئة تهريب 579.632 حبة، عُثر عليها مُخبأةً في تجويف إطارات شاحنة قادمة إلى المملكة عبر الميناء.