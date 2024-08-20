"العقار" تُعلن بدء التسجيل العيني في حي طيبة بالرياض ابتداءً من 1 سبتمبر المقبل

ودعت الهيئة مُلاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني، إلى التحقّق من صك ملكية العقار وتوافر الاشتراطات اللازمة استعداداً لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.