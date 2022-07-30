دعوة لمستوردي السعودية.. زيارة مرتقبة لوفد تايلاندي يعزّز الصادرات 20%

وأشار "فوسيت" إلى أن الزيارة القادمة ستركّز بشكل أساسي على تعزيز الشراكات التجارية والمطابقة التجارية بين البلدين، كما ستقدم دعوة للمستوردين السعوديين للمشاركة في أحداث تجارية ستشهدها بانكوك خلال العام الجاري؛ منها معرض تايلاند الدولي للخدمات اللوجستية، ومعرض بانكوك للتبريد والتدفئة، ومعرض الأحجار الكريمة والمجوهرات المقرر عقده في سبتمبر المقبل.