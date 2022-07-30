دعوة لمستوردي السعودية.. زيارة مرتقبة لوفد تايلاندي يعزّز الصادرات 20%

تقود وزارة التجارة التايلاندية بعثة تجارية إلى المملكة العربية السعودية الشهر المقبل؛ لتعزيز الشراكات التجارية بين البلدين، في محاولة لزيادة الصادرات التايلاندية بنسبة 20٪.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن "فوسيت راتاناكول سيريورنجريت" المدير العام لادارة ترويج التجارة الدولية؛ أن البعثة التجارية ستبدأ زيارتها إلى السعودية في ٢٧ إلى ٣١ أغسطس المقبل.
وأشار "فوسيت" إلى أن الزيارة القادمة ستركّز بشكل أساسي على تعزيز الشراكات التجارية والمطابقة التجارية بين البلدين، كما ستقدم دعوة للمستوردين السعوديين للمشاركة في أحداث تجارية ستشهدها بانكوك خلال العام الجاري؛ منها معرض تايلاند الدولي للخدمات اللوجستية، ومعرض بانكوك للتبريد والتدفئة، ومعرض الأحجار الكريمة والمجوهرات المقرر عقده في سبتمبر المقبل.
وتأتي زيارة البعثة التايلاندية بعد فعالية الأعمال السعودية - التايلاندية التي عُقدت في 6 يوليو الجاري في بانكوك، التي شهدت مشاركة أكثر من 200 شركة سعودية من مجموعة متنوعة من القطاعات بما في ذلك الأحجار الكريمة والمجوهرات ومواد البناء والسفر والفنادق.
كما وقعت الشركات التايلاندية ونظيراتها السعودية 18 مذكرة تفاهم بشأن الشراكات التجارية التي في مجال المواد الغذائية والسفر والفنادق وخشب العود.