"التجارة" تتصدى لـ"5 مهام أساسية" لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

تُواصل الفرق الرقابية لوزارة التجارة تنفيذ خطتها لموسم حج هذا العام 1444 هجرية، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للوقوف على المنشآت التجارية ومنافذ البيع في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وتقوم الخطة الرئيسة للوزارة على 5 محاور رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن؛ ابتداءً من مراقبة الأسواق التجارية ومنافذ البيع والتحقق من جودة السلع والمنتجات المعروضة فيها، والإشراف المباشر على شاحنات وسيارات الإمداد التمويني، إضافة إلى التأكد من جودة أعمال مراكز خدمات المركبات في المدن والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، والتحقق من وفرة وجودة الوقود، والرقابة على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وتراقب "التجارة" خلال موسم الحج 12.955 منشأة تجارية؛ لضمان جاهزيتها التشغيلية، ووفرة السلع وجودة المنتجات، ورصد المخزون من السلع التموينية الأساسية ومستويات أسعارها لضيوف الرحمن.