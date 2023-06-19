"التجارة" تتصدى لـ"5 مهام أساسية" لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج

وتقوم الخطة الرئيسة للوزارة على 5 محاور رئيسة لخدمة ضيوف الرحمن؛ ابتداءً من مراقبة الأسواق التجارية ومنافذ البيع والتحقق من جودة السلع والمنتجات المعروضة فيها، والإشراف المباشر على شاحنات وسيارات الإمداد التمويني، إضافة إلى التأكد من جودة أعمال مراكز خدمات المركبات في المدن والطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة، والتحقق من وفرة وجودة الوقود، والرقابة على قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.