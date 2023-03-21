محافظ جدة يرأس اجتماعًا لمناقشة استعدادات وزارة الشؤون الإسلامية لشهر رمضان

كما اطّلع على أعمال الوزارة في مطار الملك عبدالعزيز في نقاط استقبال المعتمرين، حيث تم تكليف أكثر من 50 موظفًا وموظفةً يعملون على مدار الساعة على إرشاد المعتمرين وتوزيع المطبوعات المتعلقة بالعقيدة وصفة العمرة، إضافة إلى تكليف عدد من الدعاة للإجابة عن أسئلة المعتمرين المتعلقة بصفة وأعمال العمرة.