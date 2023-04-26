"الملك سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في حلب وإدلب وطاجيكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 73 طنًا و59 كيلوغرامًا من السلال الغذائية و1.700 حقيبة نظافة في محافظتي حلب وإدلب بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها 1.700 أسرة، ضمن مشروع الاستجابة العاجلة لمتضرري الزلزال في سوريا للعام 2023م.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للدول والشعوب ذات الاحتياج في مختلف دول العالم.
كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إغاثية متنوعة شملت البطانيات وفحم التدفئة وسخانات الماء استفاد منها 180 فردًا من الفئات الأشد احتياجًا في منطقة بالجوفون التابعة لولاية خاتلون في جمهورية طاجيكستان، وذلك ضمن مشروع تقديم المساعدات للمتضررين في طاجيكستان للعام 2023م.
ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإيوائية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة للأسر الأشد احتياجًا في مختلف المناطق المتضررة.
من ناحية أخرى، واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادة خلال المدة من 5-11 أبريل 2023م، 81 مستفيدًا، منهم 29 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 35 فردًا، وعيادة الباطنية 14 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 15 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 83 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد شخصان.