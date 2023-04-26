"الملك سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في حلب وإدلب وطاجيكستان

وراجع العيادة خلال المدة من 5-11 أبريل 2023م، 81 مستفيدًا، منهم 29 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 35 فردًا، وعيادة الباطنية 14 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 3 حالات، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.