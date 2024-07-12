"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية وتبوك وجازان وعسير ونجران والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأحساء والعديد وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ19 من مساء السبت.
وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
ونبّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
كذلك تشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات والطائف وأضم وبني يزيد وميسان. وتشهد أتربة مثارة على الخرمة والمويه وتربة ورنية، ورياحًا شديدة على رابغ والطائف، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
ونبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد. وتشهد أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العلا والعيص والرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.
وكذلك تشهد منطقة تبوك أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة ضباء والمعظم وتيماء وتبوك والوجه واملج، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.