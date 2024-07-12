"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار خفيفة ومتوسطة وأتربة مثارة ورياح شديدة

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة. وتشهد أمطارًا خفيفة على النماص وبلقرن وتنومة، وأمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء السبت.