ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات عالمية

وتعمل الادارة علي ترجمة خطب المسجد النبوي إلى عشر لغات هي (اللغة الإنجليزية، والفرنسية، والأردية، والملاوية، والتركية، والبنغالية، والهوسا، والصينية، والروسية، والفارسية)، وهذه اللغات تم اختيارها بناءً على دراسة ميدانية للغات الأكثر شيوعاً بين زوّار المسجد النبوي، وتعد هذه اللغات تتحدث بها 139 دولة حول العالم، والمنصات التي تبث من خلالها ترجمة خطب المسجد النبوي هي منصة منارة الحرمين والبث الإذاعي على موجات (FM) وبرنامج مكسلر (Mixler).