شاهد.. زيارة "آل الشيخ" لـ"مركز أحمد الفاتح" أكبر صرح إسلامي بالبحرين

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يرافقه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، أمس، مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالعاصمة المنامة، ضمن برنامج زيارته الحالية لتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية بين البلدين الشقيقين.