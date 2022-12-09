شاهد.. زيارة "آل الشيخ" لـ"مركز أحمد الفاتح" أكبر صرح إسلامي بالبحرين

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، يرافقه وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة البحرين نواف بن محمد المعاودة، أمس، مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالعاصمة المنامة، ضمن برنامج زيارته الحالية لتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية بين البلدين الشقيقين.
واستمع "آل الشيخ" إلى شرحٍ وافٍ حول معالم مركز أحمد الفاتح الإسلامي، وما يحتويه من مرافق، والذي يُعد أكبر جوامع مملكة البحرين، والمتميز بطرازه المعماري الإسلامي البهيّ.
وأعرب الوزير عن إعجابه بمعالم هذا الصرح التاريخي، والطراز العمراني والتصاميم والنقوش الإسلامية لجامع الفاتح، وما يجسده من معلم حضاري يعكس أحد أوجه النهضة العمرانية والحضارية في مملكة البحرين.
وأكد "آل الشيخ" أهمية استثمار هذا الصرح المعماري الكبير في نشر مفاهيم وقيم الإسلام السمحة، وتقديم الصورة المشرقة لعظمته ورسالته التي تقوم على مبادئ الوسطية والاعتدال وتصدير ثقافة التسامح والرحمة بين البشر.