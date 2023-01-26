تفاعلاً مع تقرير "سبق".. "مياه مكة": لا علاقة لنا بصهاريج المياه المخالفة

أخلت شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة مسؤوليتها عن صهاريج المياه المخالفة التي يتم الحصول عليها سواء من مواقع غير تابعة لها أو بطريقة أخرى بخلاف التواصل معها عبر قنواتها الرسمية كالفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110) ،أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play) .
وكانت "سبق" قد نشرت تقريرًا بعنوان "حركة غير طبيعية.. "تريلات" تتعاقب على أشياب بإحدى المزارع ومخاوف من استخدامها للشرب".
وأكدت الشركة أن بعض الصهاريج لا تعود ملكيتها للمتعهد الخاص بمحطات التعبئة المعتمدة ولا تقع ضمن مسؤولياتها وتحمل عبارة "مياه نقية صالحة للشرب"، ويتم بيعها للمواطنين والمقيمين، وإيهامهم بأنها صادرة ومعتمدة من الشركة، بينما هي تعتمد في تعبئتها على آبار ذات ملكية خاصة.