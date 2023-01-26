تفاعلاً مع تقرير "سبق".. "مياه مكة": لا علاقة لنا بصهاريج المياه المخالفة

أخلت شركة المياه الوطنية بمكة المكرمة مسؤوليتها عن صهاريج المياه المخالفة التي يتم الحصول عليها سواء من مواقع غير تابعة لها أو بطريقة أخرى بخلاف التواصل معها عبر قنواتها الرسمية كالفرع الإلكتروني للشركة (ebranch.nwc.com.sa)، أو عن طريق الرقم المجاني (8004411110) ،أو من خلال تطبيق المياه المتوفر على (Apple Store وGoogle play) .