إطلاق ٢٥ برنامجًا أكاديميًا جديدًا لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم بجامعة حائل

وأوضحت أنها حددت ٨ تخصصات أكاديمية مستحدثة لمرحلة البكالوريوس في المركز الرئيس بحائل تضمنت الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، ونظم المعلومات الجغرافية، وأمن المعلومات، وهندسة الشبكات والاتصالات، والصحة والسلامة المهنية، والقبالة، والتسويق إضافة إلى ١٠ برامج نوعية للطلاب والطالبات في مرحلة الدبلوم بالكلية التطبيقية بالمقر الرئيس بمدينة حائل، شملت برنامج مساعد طبيب أسنان وبرنامج الموارد البشرية، والهندسة الإلكترونية والاتصالات، وتقنية هندسة الشبكات، والإعلان والاتصال التسويقي، وكذلك المحاسبة، وبرنامج تقنية المعلومات والتصميم الجرافيكي والوسائط الرقمية، والهندسة الزراعية، وتكنولوجيا حماية البيئة.