"البديوي" يستقبل "آل جابر" ويؤكد ثبات الدعم الخليجي للشرعية اليمنية

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر؛ اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.