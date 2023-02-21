"البديوي" يستقبل "آل جابر" ويؤكد ثبات الدعم الخليجي للشرعية اليمنية

استقبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اليمنية والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر؛ اليوم، في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وفي بداية الاستقبال، قدم السفير آل جابر؛ التهاني للأمين العام بمناسبة توليه مهام عمله أميناً عاماً لمجلس التعاون، متمنياً له المزيد من التوفيق والنجاح في مسيرته.
وخلال اللقاء، أكد البديوي؛ عزم دعم مجلس التعاون لكل الجهود الأممية المبذولة والهادفة لتمديد الهدنة، والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث لتحقيق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن بما يلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق.
وجدّد التأكيد على الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الشرعية اليمنية المتمثلة في مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية للوصول إلى الحل السياسي المنشود.
وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي يقوم بها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من خلال تنفيذ عددٍ من المشاريع التنموية والاقتصادية داخل المحافظات اليمنية بما يسهم في دعم تنمية واستقرار اليمن لتحقيق تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق.