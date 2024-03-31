عطاء بلا حدود.. مناوبون بـ "تجمع الطائف" يفطرون على رنين هاتف الطوارئ

تحتاج بعض الوظائف والمهام الحكومية في بعض الإدارات لتركيز وانتباه وتفرغ عالٍ؛ لما تمثله من أهمية أدوار أو مهام منوطة بها مرتبطة بحياة الناس.
وفي شهر رمضان المبارك تزيد تلك الأعباء في ضوء غياب أفراد هذه الأسرة أو تلك والعاملين في جهات أو قطاعات حيوية ومهمة عن الأجواء الأسرية وإفطار الأسرة والتقائها على مائدة الإفطار في شهر رمضان.
وتبرز غرف العمليات في إدارة الطوارئ والكوارث بتجمع الطائف الصحي كأحد تلك الإدارات التي يجب على منسوبيها أن يبقوا يقظين على مدار 24 ساعة حتى يساعدوا ويسهموا في إنقاذ حياة شخص أو إسعاف مجموعة أفراد.
وفي هذا الإطار، كشف المدير المناوب بتجمع الطائف الصحي مشعل السيالي أن عملهم يتطلب أن نعمل على مدار الساعة الأمر الذي يحتم علينا أن نغيب في كثير من الأوقات وخاصة على موائد الإفطار أو السحور عن أسرنا في شهر رمضان من أجل أداء مهام عملنا مؤكداً أن روعة العمل تكمن في التضحيات والمساهمة في خدمة المواطن والوطن.
وأشار المشرف المناوب بالتجمع للعمليات عبدالله الشلوي أن مائدة الإفطار في منزل أسرتك لا يعوض بثمن، ولكن ما يسعدنا حقيقة هو أن ما نقوم به من مهام في استقبال وتلقي البلاغات تشعرنا بأهمية عملنا ودورنا المهم بالإنقاذ والإسعاف، كما أن ما يخفف غيابنا عن أسرنا هو شعورنا بتقدير أفراد أسرنا لما نقدم من عمل وجهد قد يكون يوماً سبباً لإسعاف قريب أو صديق.
واعتبر مرحّل العمليات بالتجمع مجدي السفياني أن عملهم وخاصة في شهر رمضان جعلنا نشعر بأن لدينا أسرة كبيرة ترعانا فنحن بالإدارة أسرة يجمعنا العمل والواجب تجاه شخص أو مجموعة تحتاج لمساعدة، وكذلك عملنا يعزز ترابطنا والتناغم فيما بيننا لأهمية ما نقوم به.
بدوره، أوضح مدير إدارة الطوارئ والكوارث بتجمع الطائف الصحي عماد النهدي إلى أن عملنا يتطلب منا الدقة والجودة بالأداء؛ لأنه يمس الحياة للأفراد ويساعد الفرق الإسعافية والكوادر الصحية على سرعة تقديم الخدمة الإسعافية والرعاية الطبية، مشيراً إلى أن هناك جدولاً يتناوب فيه العاملون بالإدارة في كل الفترات على مدار 24 ساعة طوال شهر رمضان.
واعتبر "النهدي" أن إدارة الطوارئ والكوارث بالتجمع تعمل لتقديم خدماتها وواجباتها تجاه المجتمع، ليس في الأحوال العادية فقط، ولكن أيضاً في حال وقوع الحوادث المفاجئة -لا سمح الله- من خلال استقبال بلاغات الحوادث والتنسيق لنقل المصابين والمرضى بين المنشآت، وكذلك لدينا مهام متابعه جاهزية المستشفيات والمراكز الإسعافية وعددها 16 مركزاً وكذلك متابعة جاهزية المراكز الصحية ومنفذ المطار والمواقيت على مدار 24 ساعة، إضافة إلى العديد من المهام المنوطة بالإدارة.
وختم: ومن هذا المنطلق فقد تلقت الإدارة منذ بداية شهر رمضان المبارك وحتى تاريخ 20 رمضان 16 بلاغاً من هيئة الهلال الأحمر السعودي تم خلالها دعمها بفرق طبية مشاركة من إدارة الطوارئ بالتجمع، كما شملت حركة الإسعافات بين المنشآت الصحية بالتجمع 202.