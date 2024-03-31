عطاء بلا حدود.. مناوبون بـ "تجمع الطائف" يفطرون على رنين هاتف الطوارئ

وأشار المشرف المناوب بالتجمع للعمليات عبدالله الشلوي أن مائدة الإفطار في منزل أسرتك لا يعوض بثمن، ولكن ما يسعدنا حقيقة هو أن ما نقوم به من مهام في استقبال وتلقي البلاغات تشعرنا بأهمية عملنا ودورنا المهم بالإنقاذ والإسعاف، كما أن ما يخفف غيابنا عن أسرنا هو شعورنا بتقدير أفراد أسرنا لما نقدم من عمل وجهد قد يكون يوماً سبباً لإسعاف قريب أو صديق.