توقّف قلبه دقيقتين.. تدخّل طبي بالطائف ينقذ مريضًا من مضاعفات ورم بالحنجرة

أنقذ فريق طبي بمجمع الملك فيصل الطبي، عضو التجمع الصحي بالطائف -بتوفيق الله- مريضًا تعرض لحالة توقف للقلب نتيجة مضاعفات ورم بالحنجرة.
وتعود التفاصيل إلى استقبال طوارئ المستشفى المريض البالغ من العمر 15 عامًا، وهو يعاني من ضيق شديد وصعوبة في التنفس، وأثناء الكشف السريري عليه توقف قلبه عن العمل لمدة دقيقتين، حينها قام الفريق الطبي للطوارئ بإنقاذ الحالة باتخاذ إجراءات الإنعاش وإدخال أنبوبة تنفس في القصبة الهوائية، ومن إجراء منظار ضوئي مرن للأجزاء التنفسية العليا، واتضح عندها وجود ورم يغطي الحنجرة تمامًا.
المريض تم إدخاله بعد ذلك لغرفة العناية المكثفة حتى تتحسن حالته العامة مع إجراء كل الفحوصات الضرورية، وتقرر إجراء عملية جراحية للحنجرة بواسطة المنظار الضوئي التلفزيوني.
وتكللت العملية، بفضل الله، بالنجاح، حيث تم استئصال الورم من الحنجرة، وتم إرسال العينة للمختبر الطبي لأمراض الأنسجة، حيث أثبتت الفحوصات أن الورم ورم سرطاني حميد.
يشار إلى أن العملية تمثل نجاحها في إكمالها دون إصابات للأعصاب أو الحبال الصوتية، مع عودة التنفس الطبيعي للمريض ومغادرته المستشفى، مع التنسيق لمتابعة حالته بشكل دوري.