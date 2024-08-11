توقّف قلبه دقيقتين.. تدخّل طبي بالطائف ينقذ مريضًا من مضاعفات ورم بالحنجرة

وتعود التفاصيل إلى استقبال طوارئ المستشفى المريض البالغ من العمر 15 عامًا، وهو يعاني من ضيق شديد وصعوبة في التنفس، وأثناء الكشف السريري عليه توقف قلبه عن العمل لمدة دقيقتين، حينها قام الفريق الطبي للطوارئ بإنقاذ الحالة باتخاذ إجراءات الإنعاش وإدخال أنبوبة تنفس في القصبة الهوائية، ومن إجراء منظار ضوئي مرن للأجزاء التنفسية العليا، واتضح عندها وجود ورم يغطي الحنجرة تمامًا.