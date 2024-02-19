"الأمانة": تفعيل مخالفات شحن المركبات الكهربائية بالعاصمة المقدّسة

وأبانت أن المجموعة الخاصة بمخالفات مواقع شحن المركبات شملت إدراج (6) مخالفات، يتم الأخذ بمبدأ التنبيه على أصحابها وإعطائهم مهلة تصحيحية تصل إلى (14) يوماً، ومن ثم يتم تطبيق الغرامة أو مضاعفتها في حال التكرار، مؤكدة حرصها على تطبيق الأنظمة، وتوفير هذه الخدمة للمواطنين بطرقٍ سليمة، وتحقيق كل ما يمكن أن يسهم في راحتهم ورفاهيتهم، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوّهاً للمظهر العام أو خطراً على الصحة والسلامة وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.