"مدني تبوك" يعلن جاهزيته ويحذّر من السيول المنقولة

تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك الحالة المناخية التي تشهدها المنطقة، وقام بنشر آلياته ومعداته في أماكن تجمع المياه وبالقرب من الأودية لتوعية المواطنين وحمايتهم في حال وقوع حوادث جراء السيول والأمطار التي هطلت على مختلف محافظات ومراكز المنطقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.
وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت نشرات توعوية مصاحبة للحالة المطرية المتوقعة على مختلف مناطق المملكة، تَضَمّنت الحذر من السيول المنقولة، وعدم النزول في بطون الأودية، والابتعاد عن مجاري السيول.
وتَضمنت النشرات عدم لمس أعمدة الكهرباء أو الاقتراب منها في حال ارتفاع منسوب المياه حولها لتجنب الصعق الكهربائي.