"مدني تبوك" يعلن جاهزيته ويحذّر من السيول المنقولة

تتابع الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة تبوك الحالة المناخية التي تشهدها المنطقة، وقام بنشر آلياته ومعداته في أماكن تجمع المياه وبالقرب من الأودية لتوعية المواطنين وحمايتهم في حال وقوع حوادث جراء السيول والأمطار التي هطلت على مختلف محافظات ومراكز المنطقة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.