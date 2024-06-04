"المطرفي": إتاحة أكثر من 100 فرصة للعمل التطوعي في الحرمين بعدة مجالات للجنسين

انخرط عشرات من المتطوعين في العمل بالمسجد الحرام بعد إعلان رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، فتحَ باب العمل التطوُّعي، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين، واستقطاب المتطوّعين، واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.
وقال المشرف على الشؤون القانونية والحوكمة والعمل التطوعي، برئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي منصور المطرفي: إن مشروع العمل التطوعي في رئاسة الشؤون الدينية يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية "2030"، وتنمية المسؤولية المجتمعية لدى الأفراد والفئات المختلفة من الجنسين، والمساهمة في تحقيق تلك المستهدفات، بالوصول إلى أكثر من مليون متطوع.
وأضاف: أن فرصة التطوع في الحرمين الثقافة التطوعية وأثرها على الفرد والمجتمع، وتراعي القيم الإسلامية والاجتماعية، وعظمة المكان وشرف الخدمة، وتقوم المنظومة الدينية بتقديم خِدمات مخصصة لرعاية شؤون المسنّين والأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في الخِدمات الدينية المنوعة. وتلقّت منصة الرئاسة العشرات من طلبات التطوُّع مع وصول موسم الحج لذروته.
ونوّه إلى أن الرئاسة أتاحت أكثر من 100 فرصة تطوعية للجنسين. ويتاح في المسجد الحرام عدة مجالات تطوّعية تعزّز الثقافة التطوعية وأثرها على الفرد والمجتمع، وتراعي القيم الإسلامية والاجتماعية وعظمة المكان وشرف الخدمة، وتقوم المنظومة بتقديم خدمات مخصصة لرعاية شؤون المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والتي جُهزت لهم مصليات خاصة تتوفّر داخلها جميع الخدمات.
وكانت الرئاسة قد حدّدت احتياجاتها لخلق فرص تطوعية جديدة، واستقطاب أكبر شريحة ممكنة للوصول إلى فئات المجتمع المختلفة، وفقًا للتخصصات الدينية، وأيضًا تنسيق الأعمال التطوعية والمواثيق، وعقد الشراكات المجتمعية التي تعود بالنفع على قاصدي وزائري الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن.
كما أعدّت قاعدة بيانات للمتطوّعين لتسهيل عملية البحث والاستقطاب والتواصل مع المتطوعين، وحصر الفرص التطوعية وتحديد احتياجات العمل التطوعي، كذلك استقبال طلبات الجهات التطوعية عبر المنصة الإلكترونية المجالات التطوعية التي تتضمّن المجال الإرشادي والعلمي والتوعوي والإعلامي والتقني والترجمة.