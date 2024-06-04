"المطرفي": إتاحة أكثر من 100 فرصة للعمل التطوعي في الحرمين بعدة مجالات للجنسين

انخرط عشرات من المتطوعين في العمل بالمسجد الحرام بعد إعلان رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، فتحَ باب العمل التطوُّعي، وإتاحة الفرص التطوعية في الحرمين الشريفين، واستقطاب المتطوّعين، واستثمار المواهب والكفاءات الوطنية لخدمة ضيوف بيت الله الحرام وزائري المسجد النبوي، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمركز الوطني للقطاع غير الربحي.