هيئة الاتصالات: انضمام 10 شركات محلية وعالمية للبيئة التنظيمية التجريبية للتقنيات الناشئة

وقلت الهيئة: الشركات المنضمة للبيئة التجريبية تشمل كلاً من: "مايكروسوفت (Microsoft)، سيمنس (SIEMENS)، أو كيو تكنولوجي (OQ)، تاتا (TATA)، ماستر وركس (Master works)، ديما إينيرجي (DEMA ENERGY)، تكنولوجي (TECHNOLOGY)، برايتر (Brighter)، فيوتشر لوك (Future Look)، إتمام (ITMAM)، ملتزم (Moltazim)" التي تختص بعديد من التقنيات الناشئة، ومن أبرزها إنترنت الأشياء، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات التنظيمية، والواقع الممتد والافتراضي والمعزز، كما تخدم هذه التقنيات قطاعات مختلفة ومتنوعة، كقطاع الاتصالات، والصناعة، والصحة، والطاقة.