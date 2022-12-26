"البيئة" تطلق خدمة "طلب زيارة مزرعة" عبر "مرشدك الزراعي"

ويُقدّم تطبيق "مرشدك الزراعي" العديد من الخدمات الذكية للمزارعين والمستثمرين على مستوى مناطق المملكة، من خلال (385) خبيرًا ومرشدًا ومهندسًا زراعيًّا؛ حيث يتيح للمزارعين التواصل مع المختصين والمرشدين الزراعيين عن طريق الكتابة النصية أو الاتصال المباشر المرئي، للاستفسار عن المعوقات والصعوبات التي تواجههم.