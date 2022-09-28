الزعاق: بعد مغرب اليوم سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً بالسماء

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، بعد مغرب اليوم الأربعاء سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً ليلة الثالث من ربيع الأول، وهذا طبيعي، فالهلال مولود (فجر الإثنين)، وإذا كان الشهر المنصرم تاماً، فغالباً يكون هلال الشهر اللاحق كبير الحجم.
وأضاف: إن شهر "ربيع الأول" ثالث شهور السنة الهجرية، وسُمي ربيعاً لوقوعه في موسم "الخريف"، فالعرب القدماء كانوا يسمون الخريف ربيعاً، والربيع صيفاً والصيف قيظاً؛ حيث تتواءم الشهور العربية مع مسمياتها.
وأكمل، أن "الربيعين الأول والآخر" تدل تسميتهما على الخريف، فيما تدل تسميتا "جُمادى الأولى والآخرة" على الشتاء، فيما سُمي شهر رمضان بذلك من رمض الأرض إذا اشتدت حرارتها.
وتابع الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن شهر ربيع الأول يشهد تساوي الليل والنهار في أوله بجميع أنحاء العالم، وفي منتصفه يدخل ألطف مواسم السنة، وهو موسم الوسم، وتنكسف الشمس في نهايته.