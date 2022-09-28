الزعاق: بعد مغرب اليوم سنشاهد الهلال مرتفعاً جداً بالسماء

وتابع الزعاق، في فيديو على حسابه بتويتر، أن شهر ربيع الأول يشهد تساوي الليل والنهار في أوله بجميع أنحاء العالم، وفي منتصفه يدخل ألطف مواسم السنة، وهو موسم الوسم، وتنكسف الشمس في نهايته.