"الموانئ" تُحقق ارتفاعًا 17.57% في مناولة الحاويات خلال الربع الأول لـ2023م

وفي ذات السياق؛ سجل الربع الأول من العام استيراد 258.051 سيارة بزيادة 35.52% عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190.422 سيارة، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 11.48% لتصل إلى 2.855 سفينة مقابل 2.561 سفينة في عام 2022، واستقبلت 304.610 ركاب بزيادة 34.29% عن الربع الأول لعام 2022 الذي شهد استقبال 226.838 راكبًا.