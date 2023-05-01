"الموانئ" تُحقق ارتفاعًا 17.57% في مناولة الحاويات خلال الربع الأول لـ2023م

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" عن تحقيق ارتفاع في أعداد حاويات المناولة في الموانئ التابعة لها خلال الربع الأول لعام 2023، بنسبة 17.57%، لتصل إلى 2.011.162 حاوية قياسية مقارنة بـ1.710.608 حاويات قياسية في الربع المقابل من عام 2022م.
جاء ذلك على إثر عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار المبادرات التي أطلقتها "موانئ" بتصميم حلول ونماذج تشغيلية وأنظمة متعددة، تسهم في دعم خطط النمو، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وكذلك لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية عبر تسهيل وإعادة هندسة الإجراءات واستخدام أحدث التقنيات؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور التقاء ثلاث قارات.
وشهدت أعداد الحاويات الصادرة خلال الربع الأول لعام 2023م، زيادةً نسبتها 16.08% لتصل إلى 559.829 حاوية مقارنة بـ513.273 حاوية في الربع المقابل لعام 2022م، كما ارتفعت الحاويات الواردة 22.43% مسجلة 637.277 حاوية مقارنة بـ520.509 حاويات في الفترة المماثلة لعام 2022م.
كما شهدت حاويات المسافنة زيادةً نسبتُها 14.96% و778.056 حاوية مقارنة بـ676.826 حاوية في الربع الأول لعام 2022م نتيجة لتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، واستخدام تقنيات حديثة ذات مواصفات عالمية للتشغيل عن بُعد، وكذلك عقد شراكات استراتيجية متميزة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.
وسجلت الموانئ السعودية خلال الربع الأول لعام 2023، زيادة في إجمالي الطنيات المناولة، لتصل إلى 75.552.598 طنًّا، وارتفاع 4.11% مقارنة بـ72.570.201 طن في نفس الفترة من عام 2022م، وحققت البضائع العامة 1.597.014 طنًّا، والسائبة الصلبة 12.503.063 طنًّا، والسائبة السائلة 39.822.296 طنًّا.
وشهدت طنيات المواد الغذائية خلال الربع الأول لعام 2023، زيادةً نسبتُها 14.97% لتصل إلى 5.785.004 أطنان مقارنة بـ5.031.957 طنًّا في الربع الأول لعام 2022م، وشهدت الموانئ تفريغ 1.347.949 رأس ماشية بزيادة 300.48% مقارنة بـ336.581 رأس ماشية في الربع المقابل لعام 2022م.
وفي ذات السياق؛ سجل الربع الأول من العام استيراد 258.051 سيارة بزيادة 35.52% عن الربع الأول من العام السابق الذي سجل 190.422 سيارة، وشهدت الحركة الملاحية ارتفاعًا نسبته 11.48% لتصل إلى 2.855 سفينة مقابل 2.561 سفينة في عام 2022، واستقبلت 304.610 ركاب بزيادة 34.29% عن الربع الأول لعام 2022 الذي شهد استقبال 226.838 راكبًا.
يُذكر أن "موانئ" تسعى لترسيخ تنافسيتها وحضورها في قطاع النقل البحري والموانئ بزيادة خدمات الشحن البحري؛ حيث أضيف في الفترة بين عامي "2020- 2023" نحو 23 خدمة شحن ملاحية من قِبَل كبرى خطوط الشحن العالمية؛ مما أسهم في تحقيق المملكة أعلى تقدم إقليمي في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بحصولها على "71.33" نقطة حاليًا.