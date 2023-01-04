الأمن البيئي يضبط مخالفَيْن لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مخالفَين لنظام أمن الحدود من الجنسية الأثيوبية؛ لقطعهما الأشجار وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في محافظة جدة، بحوزتهما أكثر من 3500 متر مكعب من الحطب المحلي وأكثر من 1500 متر مكعب من الفحم المحلي.
وقال المتحدث الرسمي العقيد عبدالرحمن العتيبي: تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة والمخالفين لجهة الاختصاص.
وأوضح أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.
وحثّ "العتيبي" على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.