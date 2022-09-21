مذكرة تفاهم بين نادي الإبل و"التدريب التقني".. هنا الأهداف والمحاور

وجاء الاتفاق بين النادي والمؤسسة مشتملًا على بحث إمكانية استفادة نادي الإبل من البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف لدى المؤسسة في التخصصات التي تلبّي احتياجاته، والتنسيق بين الطرفين لإتاحة فرص التدريب التعاوني لمتدربي ومتدربات نادي الإبل بمرافق ومنشآت مؤسسة التدريب التقني والمهني، بحسب التخصصات المتفق عليها، ووفق الإمكانيات المتاحة.