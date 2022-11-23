"الرضاعة الطبيعية" تشارك في المؤتمر السنوي الـ21 لطب الأطفال حديثي الولادة

شاركت جمعية الرضاعة الطبيعية في المعرض المصاحب لأعمال المؤتمر الدولي السنوي للجمعية السعودية لطب الأطفال حديثي الولادة الذي يقام خلال الفترة من 22 - 24 نوفمبر الجاري في قاعة الملك فيصل بفندق إنتركونتننتال الرياض.
وتضمّن ركن "جمعية الرضاعة الطبيعية" تقديم النصائح للأمهات عن الإرضاع الطبيعي ورفع الوعي التثقيفي، إلى جانب استعراض فوائد الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.
وذكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة فاطمة يوسف الجعوان أن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأساس والأفضل؛ حيث أكدت الدراسات ارتباطها القوي بصحة وسلامة حديثي الولادة منذ الساعة الأولى، مشيرةً إلى أن الأبحاث أثبتت حاجة الرضيع حديث الولادة لحليب الأم، لما يتميز به من محتويات عالية البروتين والمناعة واحتوائه على الغذاء المتكامل الذي لا يحتاج الطفل فيه لقطرة الماء ما لم تدعي الحالة الطبية زيادة عن ذلك.
يُذكر أن الجمعية مرخصة من وزارة الموارد البشرية وهي جمعية غير ربحية ومرخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية كجهة تدريبية، وانطلقت منذ عام 2020 بأنشطة متميزة منها حملة "تمكني حولين" وهي عبارة عن محاضرات تفاعلية عن طريق برنامج الزووم، تلقيها استشاريات في الرضاعة الطبيعية أسبوعيا كل يوم أربعاء
كما تقدم الجمعية دورات للكادر الصحي تسهم في رفع الوعي بما يخص الرضاعة الطبيعية وزيادة عدد المستشفيات صديقة الطفل في المملكة، بالإضافة إلى دورات تأهيل المرشدات لسيدات المجتمع من مختلف التخصصات وتعتمد على منهج منظمة الصحة العالمية بشهادات معتمدة، تسهم فيها الخريجة على تقديم الاستشارات والدعم للسيدات المرضعات وتذليل الصعوبات خلال رحلة الرضاعة.