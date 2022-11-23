"الرضاعة الطبيعية" تشارك في المؤتمر السنوي الـ21 لطب الأطفال حديثي الولادة

وذكرت رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة فاطمة يوسف الجعوان أن الرضاعة الطبيعية هي الغذاء الأساس والأفضل؛ حيث أكدت الدراسات ارتباطها القوي بصحة وسلامة حديثي الولادة منذ الساعة الأولى، مشيرةً إلى أن الأبحاث أثبتت حاجة الرضيع حديث الولادة لحليب الأم، لما يتميز به من محتويات عالية البروتين والمناعة واحتوائه على الغذاء المتكامل الذي لا يحتاج الطفل فيه لقطرة الماء ما لم تدعي الحالة الطبية زيادة عن ذلك.