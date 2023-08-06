احرصي على 5 وتجنبي 4.. "التغذية وقت الحمل" في نصائح لـ"سعود الطبية"

وأوضحت المدينة، عبر حسابها على "إكس"، أن "التغذية وقت الحمل" تستلزم الحرص على 5 أشياء وتجنب 4، مشيرة إلى أن مما يجب الحرص عليه "خمس حصص من الفواكه والخضراوات، والاهتمام بالنشويات، مثل: الأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة".