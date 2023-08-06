احرصي على 5 وتجنبي 4.. "التغذية وقت الحمل" في نصائح لـ"سعود الطبية"

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمُّع الرياض الصحي الأول، إن هناك أطعمة في أثناء الحمل يُنصح بتناولها، وأخرى يجب تجنبها للحفاظ على صحة الأم والجنين.
وأوضحت المدينة، عبر حسابها على "إكس"، أن "التغذية وقت الحمل" تستلزم الحرص على 5 أشياء وتجنب 4، مشيرة إلى أن مما يجب الحرص عليه "خمس حصص من الفواكه والخضراوات، والاهتمام بالنشويات، مثل: الأرز البني والخبز المصنوع من الحبوب الكاملة".
ودعت إلى الأخذ في الحسبان "مشتقات الألبان قليلة الدسم مثل الزبادي والحليب، والبروتينات مثل اللحوم الخالية من الدهون، والبقوليات، مع الإكثار من الألياف".
وعمّا يجب على الحامل تجنبه وقت الحمل، قالت مدينة الملك سعود الطبية: تجنبي "الإكثار من الكافيين، والإكثار من تناول التونة، والإكثار من فيتامين أ، والأسماك واللحوم النيئة".