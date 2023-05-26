"خوجة": إطلاق وثيقة الكويت لطب الأسرة يعزز استدامة الجودة وسلامة المرضى

وأردف: تم تأسيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة ويرأسها الدكتور محمد المزعل العازمي، وسيكون مقرها الدائم في دولة الكويت تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية بما لا يتعارض مع لوائح الجمعية الطبية الكويتية، مع اعتماد مدة 3 سنوات لكل مجلس إدارة، بحيث يتم ترشيح مجلس إدارة جديد كل 3 سنوات.