"خوجة": إطلاق وثيقة الكويت لطب الأسرة يعزز استدامة الجودة وسلامة المرضى

أكد أمين عام اتحاد المستشفيات العربية، البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أن "وثيقة الكويت" التي توجت عن مؤتمر الكويت الدولي لأطباء الأسرة والذي اختتم أعماله في الكويت؛ تضمنت 13 توصية.
وقال خوجة: من هذه التوصيات، منها التركيز على تعزيز مفاهيم الجودة وسلامة المرضى واعتماد وتأهيل الأعداد الكافية من المتخصصين في طب الأسرة، بجانب تحسين كفاءة نظم الممارسة المهنية لطب الأسرة وأدائها وحوكمتها، وتقوية تقنية ونظم المعلومات الصحية عمومًا وطب الأسرة خصوصاً.
وأضاف خوجة، الذي شارك في صياغة الوثيقة مع اللجنة التي شكلت برئاسته لإصدار الوثيقة في صياغتها النهائية وظهورها بالشكل العلمي: الوثيقة تضمنت التنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة الصحة العالمية لاقليم شرق المتوسط وجامعة الدول العربية لتشكيل لجنة رفيعة المستوى تحت مسمى "اللجنة العربية العليا لطب الأسرة" لوضع التشريعات والأنظمة والقوانين وصياغة الاستراتيجيات اللازمة لتمكين هذا التخصص في الأنظمة الصحية .
وأردف: تم تأسيس الجمعية الخليجية لطب الأسرة ويرأسها الدكتور محمد المزعل العازمي، وسيكون مقرها الدائم في دولة الكويت تحت مظلة الجمعية الطبية الكويتية، مع ضمان استقلاليتها المالية والإدارية بما لا يتعارض مع لوائح الجمعية الطبية الكويتية، مع اعتماد مدة 3 سنوات لكل مجلس إدارة، بحيث يتم ترشيح مجلس إدارة جديد كل 3 سنوات.
يشار إلى أنه شارك في مؤتمر الكويت لطب الأسرة 1000 طبيب وطبيبة في تخصص طب الأسرة من الكويت والخليج والوطن العربي والولايات المتحدة الأمريكية.